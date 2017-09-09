Букмекеры оценили шансы команд в матче "Спартак" - "Рубин"

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином". Встреча в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Рубин"

Прогноз Winline – П1 1.64 – Н 3.64 – П2 5.10

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Рубин" – в субботу, 9 сентября, на каналах "Матч ТВ и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Джикия, Д. Комбаров - Самедов, Глушаков, Фернанду, Промес - Луиз Адриану.

"Рубин": Рыжиков - Сигурдссон, Гранат, Кудряшов - М'Вила - Бауэр, Канунников, Цакташ, Набиуллин - Гекдениз, Азмун.

ПОТЕРИ: Зе Луиш, Зобнин, Таски, Тимофеев, Ананидзе (все - травма), Попов (под вопросом) - Кузьмин (травма), Камболов, Оздоев (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Спартак" выиграл у "Рубина" три последних домашних матча. Прошлый раз гости избежали проигрыша под началом Курбана Бердыева 18 августа 2013 года (0:0).

Шести матчей достигла беспроигрышная серия казанского клуба (+4=2). "Рубин" не пропускает на протяжении двух туров, хотя до этого не мог сыграть на ноль 10 матчей подряд.

ПРОГНОЗ

Владислав РАДИМОВ, бывший капитан "Зенита" и экс-главный тренер "Зенита-2":

1:2 "Спартак" против Бердыева – это всегда тяжелая история. Сегодняшний "Рубин" мне очень нравится в плане игровой дисциплины, "Спартак" – наоборот. Красно-белые вынуждены будут атаковать – им надо выигрывать, чтобы догнать тех, кто ушел вперед. Все зависит от того, кто первый забьет. Полагаю, "Рубин" не будет раскрываться и победит.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

1:1 Важнейший матч для "Спартака", поскольку очков он растерял очень много, а "Рубин" – прямой конкурент за еврокубковые места. Проигрывать красно-белые права не имеют. Но команда Бердыева реально прогрессирует, и поэтому не думаю, что нынешнего качества игры красно-белых даже дома хватит на большее, нежели ничья.