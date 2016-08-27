Букмекеры не видят фаворита в матче "Оренбург" – "Рубин"

27 августа состоится матч 5-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Рубин". Начало – в 13:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,06 – Н 2,93 – П2 2,69

Трансляция матча "Оренбург" – "Рубин" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Рубин" 27 августа на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Рубин"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 1:1. "Оренбург" более организован и знает, что делать на поле. "Рубин" в новом составе пока только обыгрывается.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 0:0. "Оренбург" хорошо организован и мало пропускает – его проблема по-прежнему связана с атакой. "Рубин" – пока не та команда, которая готова вскрыть оборону команды Евдокимова.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Дебютант премьер-лиги остается единственным участником чемпионата, не забившим ни одного мяча.

Начавшаяся в прошлом сезоне безвыигрышная серия казанцев достигла десяти матчей (=5-5).

ЦИТАТЫ

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер "Оренбурга":

– Мы выполнили план на игру, знали, как будет играть "Арсенал". У нас в первом тайме было три голевых момента и ноль у "Арсенала", во втором – у нас было два момента и один полумомент у "Арсенала". Я считаю, что мы потеряли два очка. Нелепое удаление, и пришлось только обороняться. Если бы мы играли в ФНЛ, а не в РФПЛ, мы бы додавили и "Арсенал", и "Амкар".

Хавьер ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– В моей карьере были случаи неудачных стартов. В частности, в прошлом сезоне к 15-му туру мы с "Малагой" находились в аутсайдерах, а закончили чемпионат, едва не войдя в зону еврокубков. Конечно, мне бы хотелось начать с более хороших результатов. Думаю, были игры, в которых мы должны были добиваться более хороших результатов. Но фактор удачи тоже нельзя списывать. В некоторых случаях удача отворачивалась от нас. Нам необходимо улучшить некоторые аспекты, и мы стараемся подойти к предстоящему матчу с таким настроем, чтобы добыть нашу первую победу.