Букмекеры не верят в победу "Томи" над "Рубином"

26 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Рубин" – "Томь". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рубин" – "Томь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 3,68 – П2 5,70

Трансляция матча "Рубин" – "Томь" 26 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" – "Томь".

Прямая трансляция матча "Рубин" – "Томь" 26 сентября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Рубин" – "Томь"

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, экс-защитник "Локомотива", двукратный чемпион России – 1:0. Казанцев постоянно критикуют по разным причинам, и пора бы им уже начать побеждать. Думаю, дома “Рубину” удастся набрать три очка.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 3:0. “Рубину” нужно побеждать. Уже становится неприлично: Оздоев даже на улицу не выходит. На мой взгляд, “Рубин” выдаст что-то похожее на игру с “Уралом”.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-7, 34 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 8 августа 2010 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Томь" 2:1 27 мая 2011 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Томь" 4:1 2 октября 2011 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Рубин" 0:2 22 сентября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Томь" 1:2 23 ноября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Рубин" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В предыдущем сезоне в премьер-лиге "Рубин" и "Томь" обменялись гостевыми победами. Судьбу казанской игры решил гол капитана сибиряков Бордачева (1:2).

Добившись выездной ничьей с "Локомотивом", томичи проиграли три других выездных матча с общим счетом 0:7.

ЦИТАТЫ

Хавьер ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– Безусловно, мы хотели бы пройти как можно дальше по турнирной сетке в Кубке России, но мы не забываем и о чемпионате, где нам необходимо улучшать свои позиции. Учитывая то, что у нас длинная скамейка, мы будем уделять должное внимание обоим турнирам, и ни в коем случае не будем возвышать один турнир над другим.

Александр ЖИРОВ, защитник "Томи":

– Был рад переходу в "Томь". Для меня важна игровая практика. Более того, Томск находится недалеко от моего родного города, это тоже большой плюс. Приезжал сюда ещё в детстве играть в футбол, но не думаю, что в психологическом плане это как-то поможет. Я получаю удовольствие от футбола и от того, что выхожу на поле.