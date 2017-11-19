Букмекеры не верят в "Амкар" в матче с "Ростовом"

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Амкар"

Прогноз Winline – П1 1.84 – Н 2.91 – П2 5.14

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Амкар" – в воскресенье, 19 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Байрамян - Ионов, Гацкан, Маер, Зуев - Бухаров.

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Белоруков, Занев, Сиваков, Идову - Эззатоллахи - Огуде, Гащенков, Гол - Прокофьев.

ПОТЕРИ: Могилевец, Юсупов (оба - травма) - Гасилин, Рязанцев (оба - травма), Конде, Костюков (оба - дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

10 матчей составляет безвыигрышная серия "Ростова" (+0=5-5, мячи 6-12). Это худший результат в чемпионате. По семь туров не могли победить "Амкар" (+0=2-5, мячи 1-8) и "Урал" (+0=6-1, мячи 7-8).

305 поражений потерпел в чемпионатах России "Ростов" (+211=212-305, мячи 772-974). Если ростовчане уступят дома "Амкару", то сравняются по числу неудач с "Крыльями Советов" (+233=207-306, мячи 793-971).

21 гол забит в матчах чемпионата с участием "Амкара" – самой прагматичной команды премьер-лиги. В ближайшем туре пермякам предстоит встреча с "Ростовом", занимающим второе место с конца по средней результативности игр.

"Амкар" никогда не обыгрывал "Ростов" на его поле в матчах чемпионата России. В 13 матчах зафиксировано 6 ничьих и 7 побед дончан.

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

1:0 "Ростов" уступил пермякам в Кубке и хочет взять реванш. Ростовчане в целом выглядят организованно, команда способна на подвиг. "Амкар" – это автобус, это контратака.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

2:0 "Ростову" не везет этой осенью, команда занимает не свое место. Думаю, безвыигрышная серия прервется – если только пермяки не решат кровь из носу преподнести подарок ко дню рождения исполнительному директору клуба Денису Маслову. Впрочем, ему уже подарили ироничный видеоклип.