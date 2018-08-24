"Будем надевать эти футболки и выигрывать". Карпин в майке с ковром. Фото

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию после победы в матче 5-го тура РПЛ над "Арсеналом" (1:0) в майке с ковром.

– Помогает ли ковер побеждать? Посмотрим, что будет дальше, – ухмыльнулся Карпин. – Так тренироваться не будем, будем надевать эти футболки и выигрывать. (Артем АГАПОВ)​

Ковер стал мемом после домашней игры ростовчан с "Енисеем" (4:0) в прошлом туре, когда один из фанатов пронес необычный "баннер" на трибуну. Вслед за этим "Ростов" выпустил новый комплект формы.