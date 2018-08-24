21:54 | Футбол — РПЛ

"Будем надевать эти футболки и выигрывать". Карпин в майке с ковром. Фото

Пятница. Тула. "Арсенал" - "Ростов" - 0:1. Валерий КАРПИН (слева). Фото ФК "Ростов", twitter.com/rostovfc
Пятница. Тула. "Арсенал" - "Ростов" - 0:1. Валерий КАРПИН (слева). Фото ФК "Ростов", twitter.com/rostovfc

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию после победы в матче 5-го тура РПЛ над "Арсеналом" (1:0) в майке с ковром.

– Помогает ли ковер побеждать? Посмотрим, что будет дальше, – ухмыльнулся Карпин. – Так тренироваться не будем, будем надевать эти футболки и выигрывать. (Артем АГАПОВ)​

Ковер стал мемом после домашней игры ростовчан с "Енисеем" (4:0) в прошлом туре, когда один из фанатов пронес необычный "баннер" на трибуну. Вслед за этим "Ростов" выпустил новый комплект формы.

Арсенал Т – Ростов

 

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ