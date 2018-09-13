"Будь ты проклят". Болельщики "Спартака" подвергли обструкции Терри

Болельщики "Спартака" бурно отреагировали на отказ бывшего защитника сборной Англии Джона Терри переходить в "Спартак". Фанаты красно-белых до сих пор оставляют злобные комментарии под последним постом 37-летнего игрока в Инстаграме. "СЭ" публикует самые яркие цитаты поклонников "Спартака", не содержащих при этом ненормативной лексики.
egorovnick: Есть русская поговорка: мужик сказал – мужик сделал. Абсолютно бабский поступок, неуважаемый Джон Терри.
master_sporta: Отписываюсь.
gennadymakaroff: Иди уже на пенсию, хватит играть Джонни, всех денег не заработаешь.
feeord: Ты каблук Джон. Жена не пустила пупсика.
revorzer: Футболист, плывущий на политическом течении, не знающим страну в которую его приглашали, просто слаб стержнем. Всегда думал что большинство британских футболистов сильные духом. Джонни ты действительно ведущийся подкоблучник.
andrei.su: Ты трус. А не мужик. Я готов сказать тебе это в лицо. Ты самый последний подкаблучник. Клуб на тебя рассчитывал. Ты мне нравился в "Челси". Но после поступка, который ты сделал, ты для меня умер. Будь ты проклят.
nata_kolomentseva: Вот это кидок.
alex140877: Самый трусливый чел.
alewag: Подкаблучник. Ешь овсянку - борщ вкусней.
Терри отказался от перехода в "Спартак", объяснив это семейными обстоятельствами.
Ранее агент Шандор Варга в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Спартаку" будет тяжело найти нового защитника.
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https://www.instagram.com/p/BnofRuRhgEP/?hl=ru&taken-by=johnterry.26