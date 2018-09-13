"Будь ты проклят". Болельщики "Спартака" подвергли обструкции Терри

Болельщики "Спартака" бурно отреагировали на отказ бывшего защитника сборной Англии Джона Терри переходить в "Спартак". Фанаты красно-белых до сих пор оставляют злобные комментарии под последним постом 37-летнего игрока в Инстаграме. "СЭ" публикует самые яркие цитаты поклонников "Спартака", не содержащих при этом ненормативной лексики.

egorovnick: Есть русская поговорка: мужик сказал – мужик сделал. Абсолютно бабский поступок, неуважаемый Джон Терри.

master_sporta: Отписываюсь.

gennadymakaroff: Иди уже на пенсию, хватит играть Джонни, всех денег не заработаешь.

feeord: Ты каблук Джон. Жена не пустила пупсика.

revorzer: Футболист, плывущий на политическом течении, не знающим страну в которую его приглашали, просто слаб стержнем. Всегда думал что большинство британских футболистов сильные духом. Джонни ты действительно ведущийся подкоблучник.

andrei.su: Ты трус. А не мужик. Я готов сказать тебе это в лицо. Ты самый последний подкаблучник. Клуб на тебя рассчитывал. Ты мне нравился в "Челси". Но после поступка, который ты сделал, ты для меня умер. Будь ты проклят.

nata_kolomentseva: Вот это кидок.

alex140877: Самый трусливый чел.

alewag: Подкаблучник. Ешь овсянку - борщ вкусней.

Терри отказался от перехода в "Спартак", объяснив это семейными обстоятельствами.

Ранее агент Шандор Варга в интервью "СЭ" высказал мнение, что "Спартаку" будет тяжело найти нового защитника.

Терри не приедет. Что делать "Спартаку"?