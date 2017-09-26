Брюс Гроббелар: "Уверен, Яшин оставался бы номером один и в наше время"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" отметил, что в российском футболе знает экс-голкипера "Динамо" Льва Яшина. По его словам, обладатель "Золотого мяча" был бы лучшим и в наше время.

– Что вы знаете о российском футболе?

– Могу назвать имя Льва Яшина. Это величайший голкипер в истории футбола. Уверен, что и в наше время он оставался бы номером один.

– Почему вы так уверены?

– Потому что он был лучшим. Еще я знаю, что у вас в следующем году пройдет чемпионат мира. Но я вряд ли вас тут удивил. (Гоша ЧЕРНОВ)

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