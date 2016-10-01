Браун Форбс: "Был уверен, что забью "Локомотиву"

Защитник "Арсенала" Браун Форбс после ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России рассказал, что был уверен до игры, что у него получится забить гол, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. "Локомотив" сравнял счет с пенальти на 90-й минуте.

– Вы забили единственный мяч своей команды в ворота "Локомотива". Перед игрой были мысли об этом?

– Не знаю почему, но был уверен, что забью сегодня. Все время вбивал себе в голову, что запишу на свой счет мяч. Плюс это везение.

– Вы защитник и, наверное, основанные мысли были направлены на оборону. Как планировали сдерживать атаки соперника?

– Моя позиция на поле подразумевает как атаку, так и оборону. Приходилось очень много думать о защите ворот, но с углового кто угодно может забить.