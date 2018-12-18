Брат Кокорина Кирилл: "Не думаю, что мы сделали что-то такое страшное, как это видит страна и СМИ"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление срока ареста себя, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, его брата Александра и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого заявил, что не понимает, как они могут воздействовать на следствие. Он также добавил, что не видит в содеянном что-то страшное, как это подают СМИ.

- Как мы можем воздействовать на следствие, не понимаю!, - заявил Кирилл Кокорин. - Поддерживаю своего адвоката и адвокатов своих друзей. Не думаю, что мы сделали что-то такое страшное, как это видит страна и СМИ.

Напомним, что все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

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