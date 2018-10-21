Бранислав Иванович: "У нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России. По его словам, питерцам очень тяжело даются победы.

– Я думаю, что удаление очень многое изменило. До удаления мы не играли так, как хотели: нам не удавалось двигать мяч, - приводит официальный сайт "Зенита" слова Ивановича. - После удаления каждый раз тяжело собраться. Я сказал в перерыве, что только мы сами можем проиграть этот матч.

Так и получилось: они ждали нашу ошибку, и мы ее сделали. Но ничего – идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться. К сожалению, без эмоций нам очень тяжело даются победы, поэтому мы должны на каждую игру настраиваться на все сто процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого.

– Несмотря на огромный объем работы в обороне, у вас все равно хватило сил на то, чтобы пойти вперед на последних минутах.

– Да, после пропущенного мяча мы поменяли схему, нам пришлось больше атаковать, пытаться, пробовать, но, к сожалению, забить не получилось.