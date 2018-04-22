Борис Рапопорт – о голе Паредеса: "Почему на ближней штанге никто не стоял? Левашов пропустил как Яшин на ЧМ-1962"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Зенит" (3:3) и поделился своим мнение об эффектном голе Леандро Паредеса.

– Результат мог повернуться и в одну, и в другую сторону. По игре мне больше понравилась Тула, которая создала больше моментов, – считает Рапопорт. – У "Зенита" меня удивило то, что заранее не была выбрана правильная схема. "Арсенал" будет активно играть на флангах – это можно было предположить. И система с тремя защитниками с Краневиттером в центре и Ивановичем справа на краю оказалась ненадежной. Поэтому Манчини и пришлось через 20 минут переходить на четыре защитника. Не знаю, как они готовились к игре, но в середине тайма убирать центрального защитника и выпускать Смольникова, чтобы он закрыл фланг, – так делать не очень хорошо.

– И в атаке "Зенит" мало в чем преуспел, согласны?

– Да, "Арсенал" действовал более разнообразно. Если раньше "Зенит" мало забивал со стандартов, но сейчас ситуация изменилась – с игры создают очень мало, а стандарты приносят голы. Как этот нелепый мяч с углового.

– В том эпизоде Артем Дзюба помешал Михаилу Левашову среагировать?

– Я не понял, почему на ближней штанге никто не стоял! К тому же у меня сложилось впечатление, что либо Дзюба не успел к мячу, либо Левашов крикнул, что он сыграет. Хотя всегда говорят – если ты достаешь мяч, то нужно играть по нему, независимо от того, что тебе кричит вратарь. Возможно, Левашов сказал Дзюбе, что сыграет, но не сделал этого. В таких случаях ошибался даже Лев Иванович Яшин. На ЧМ-1962 мы сыграли с Колумбией вничью (4:4). Лев Иванович в похожем эпизоде подсказывал Гиви Чохели, защитнику тбилисского "Динамо". Яшин крикнул: "Играй", а Чохели показалось "играю". И он также отвернулся от мяча, и тот влетел в ближний угол. Это случайность. (Игорь НОВИКОВ)