Борис Игнатьев: "Оценивать Смолова рано, надо подождать"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "СЭ" оценил дебютный матч Федора Смолова за "Локомотив", который уступил "Оренбургу" (0:1). Игрок вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

- Сейчас такая тенденция. Выигрывают не те команды, кто много контролирует мяч, а те, которые хорошо проводят контратаки, - отметил Игнатьев. – "Локомотив" во втором тайме играл практически в одни ворота. Даже показалось, что футболисты "Оренбурга" устали, и дело шло до гола.

При этом "Локомотив" не проявлял дерзости и страсти в районе чужой штрафной. Гости пытались найти какие-то бреши, но не было той агрессии, которая должна была принести голы. К тому же "Локомотив" недорабатывал в концовке, что мы и увидели при забитом мяче. Быстрый выход из обороны в атаку поставил защитников "Локо" в такую ситуацию, из которой они не смогли выйти.

- Как вам дебют Смолова?

- Как бы там ни было, Смолов – большой мастер. Его адаптация в "Локомотиве", как и у любого другого игрока, сопряжена с определенными трудностями, которые сглаживаются только по прошествии времени. Когда футболисты будут четко представлять, как его использовать, что он лучше умеет и предпочитает, тогда и будет виден результат. Сегодня у Смолова был хороший момент, который он мог реализовать. Но это не произошло. А давать характеристику пока нет особого смысла. Нужно подождать. (Игорь НОВИКОВ)

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