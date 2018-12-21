23:03 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Локомотива" признали Фарфана лучшим игроком декабря

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Полузащитник "Локомотива"  Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком железнодорожников в декабре по версии болельщиков. 34-летний перуанец получил 40 % голосов.

В текущем сезоне Фарфан провел 17 матчей за "Локо", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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