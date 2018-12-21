Болельщики "Локомотива" признали Фарфана лучшим игроком декабря

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком железнодорожников в декабре по версии болельщиков. 34-летний перуанец получил 40 % голосов.
Своей горячей игрой #ПеруанскийКороль согрел нас в этом холодном декабре! 🔥🔥🔥– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 декабря 2018 г.
🌪🚂 Фарфан по праву становится лучшим игроком последнего месяца в году! За Джеффа проголосовали 40% болельщиков!
🏆 А какой гол Фарика вам запомнился больше? pic.twitter.com/EyXCtlllpt
В текущем сезоне Фарфан провел 17 матчей за "Локо", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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