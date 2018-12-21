Болельщики "Локомотива" признали Фарфана лучшим игроком декабря

Своей горячей игрой #ПеруанскийКороль согрел нас в этом холодном декабре! 🔥🔥🔥



🌪🚂 Фарфан по праву становится лучшим игроком последнего месяца в году! За Джеффа проголосовали 40% болельщиков!



🏆 А какой гол Фарика вам запомнился больше? pic.twitter.com/EyXCtlllpt