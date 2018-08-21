Болельщик "Ростова" рассказал, как пронес ковер на стадион

Болельщик "Ростова" Алексей Кумовской, пронесший ковер на матч 4-го тура РПЛ против "Енисея" (4:0), заявил, что с легкостью прошел рамку обыска на стадионе.

- Ковер - это домашняя обстановка, - сказал Кумовской в интервью каналу "Россия 24". - Для нас стадион - это такой же дом. Мы призываем всех, кто сидит дома, смотреть матчи на стадионе.

Конечно, были сомнения, пустят ли меня на стадион. Но в итоге я прошел рамку обыска. Служба безопасности просто попросила развернуть ковер. Они посмотрели, улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать!"

"Ростов" занимает 4-е место в чемпионате России на данный момент. В следующем матче дончане встретятся с тульским "Арсеналом".

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