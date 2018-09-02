Болельщик "Анжи", побитый на матче "Динамо" - "Оренбург". Фото

Болельщик "Анжи", на матче 6-го тура РПЛ "Динамо" - "Оренбург" развернувший баннер с надписью "Анжи", живи", отправился с полицейскими за пределы стадиона. Несмотря на попытку его избить со стороны болельщиков бело-голубых, с ним все в порядке.

Напомним, на одной из трибун "Арены Химки" несколько зрителей собрали из отдельных букв текст "Анжи", живи". К одному из них соседи по трибуне проявили агрессию. Одна из присутствовавших крикнула: "Эй, "Анжи", (уходи) отсюда". Другой фанат "Динамо" попытался ударить развернувшего баннер. К ним подбежали другие болельщики бело-голубых, один из которых стал активно размахивать кулаками.