"Благодарю Кононова и одноклубников за поддержку в сложной ситуации". Глушакову тяжело играть с таким грузом

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" поблагодарил одноклубников, главного тренера Олега Кононова​ и руководство команды, которые поддерживают хавбека в ситуации с судебным разбирательством с участием супруги Дарьи, которая обвиняет его в измене и требует алименты.

Игроки "Спартака" сфотографировались в футболках с номером 8. В поддержку Дениса Глушакова?

– Благодарю главного тренера команды Олега Кононова, руководство "Спартака" и одноклубников за поддержку в этой ситуации. Тяжело играть с таким грузом. Дома прессуют, на стадионе и со всех сторон льют гадости. Меня спрашивают: "Как ты играешь после всего этого?". Ну, вот так вот как-то выходит, – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова.