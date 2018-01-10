Билялетдинов был представлен игрокам "СКА-Хабаровск"

Новый главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов был представлен команде на сборе в Турции, информирует официальный сайт клуба. Красно-синие пробудут в одном из отелей курортной зоны города Сиде до 23 января.

Первый день сборов начался с общего собрания, на котором генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев официально представил Билялетдинова. Затем тренерский штаб хабаровчан детально обсудил план работы на сборах, в ходе которых запланировано несколько контрольных матчей.