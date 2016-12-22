Бикфалви хочет остаться в России и играть за топ-клуб

Полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви рассчитывает продолжить карьеру в чемпионате России. По словам агента футболиста Даниэля Драгоша, футболист надеется перейти в один из ведущих клубов. Ранее сообщалось, что томичи могут расстаться почти со всеми футболистами основы из-за серьезных задолженностей по зарплате.

- Я думаю, что если удастся достичь договоренности с клубом, то Эрик все-таки покинет "Томь", - цитирует "Р-Спорт" Драгоша. - У нас есть два-три предложения от российских клубов, и я полагаю, что решение о переходе мы примем в январе. Приоритетным будет решение остаться в России в случае предложения от хорошего клуба. Те клубы, о которых идет речь в СМИ, то есть "Урал", "Оренбург" и другие, они не слишком интересны моему клиенту, их сложно назвать топ-клубами – в этом проблема.

Конечно, в футболе возможно все, но решение мы все-таки примем в январе. Россия подходит Эрику, поскольку он говорит по-русски, и ему нравится сама страна, но мы хотим хороший клуб, топ-клуб. Также ведем переговоры с клубами из Европы, но пока по этому вопросу нет ничего конкретного. Трансферное окно в Европе открывается и закрывается в январе, будем исходить из этого.

- У Эрика на руках есть бумага о том, что с 31 декабря он может находиться в статусе свободного агента, а с 1 января подыскивать себе новый клуб, - добавил спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов. - "Томь" решилась на этот шаг, чтобы была возможность не разрывать контракт, а пойти навстречу игроку. Если Эрик не захочет уходить, то может остаться, но у него есть три-четыре предложения от российских клубов, и, насколько мне известно, он рассматривает возможность продолжения карьеры во Франции или Германии. Надеюсь, что в скором времени клуб сможет погасить задолженности перед игроком.