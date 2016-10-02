10:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бибрас Натхо:
"Каждая игра с "Ростовом" непростая"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо надеется, что армейцы смогут одержать победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом". Хавбек не исключил, что на игру ростовчан, может повлиять плотный график, связанный с выступлением в Лиге чемпионов.

- Это будет непростая игра. "Ростов" вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике, - приводит пресс-служба армейцев слова Натхо. - Но каждая встречи с этим соперником непростая: это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем с собой три очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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эстонский армеец

Если наш тренер сильно не начудит из-за празднования еврейского Нового года - то должны победить!))

11:32

баламошка

Да копыта вам поотшибают, если судью не купите.

10:22

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