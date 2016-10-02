Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо надеется, что армейцы смогут одержать победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Ростовом". Хавбек не исключил, что на игру ростовчан, может повлиять плотный график, связанный с выступлением в Лиге чемпионов.

- Это будет непростая игра. "Ростов" вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике, - приводит пресс-служба армейцев слова Натхо. - Но каждая встречи с этим соперником непростая: это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем с собой три очка.