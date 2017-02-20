Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в интервью клубной пресс-службе подчеркнул: ему было очень тяжело видеть, как его одноклубники играют в футбол, в то время как он восстанавливался после повреждения голеностопа. Сегодня 29-летний хавбек вернулся в общую группу армейцев.

- Целый час интенсивной работы позади, и вы выглядели молодцом!

– Спасибо! Я пропустил много занятий, это было нелегко, в том числе и психологически. Счастлив вернуться, теперь буду шаг за шагом набирать форму. Официальные матчи уже близко, но время для подготовки еще есть.

– Голеностоп сегодня напоминал о себе?

– Сегодня – нет, чему я очень рад, но в первые дни после возвращения такое возможно. Я готов к тому, что болевые ощущения как-то проявятся, на данной стадии восстановления это не исключено. Стараюсь максимально правильно готовить себя к нагрузкам, до и после тренировок буду проделывать все необходимые манипуляции, предписанные медиками.

– Как справлялись с собой все это время? Рядом ребята играют в футбол, а вы целый день проводите в тренажерке…

– О, это было очень тяжело! Если честно, я чуть не сошел с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зеленое поле! Сейчас, к счастью, все позади, и я могу играть.

– Рассчитываете ли принять участие в оставшихся товарищеских матчах?

– Посмотрим, как будет вести себя голеностоп. Если не будет боли, думаю, тренеры меня выпустят. Мы примем решение сообща – учитывая рекомендации физиотерапевтов и врачей, которым я хотел бы сказать огромное спасибо за восстановление!