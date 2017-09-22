Без Промеса "Спартак" не проигрывает

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что лидер команды Квинси Промес может пропустить матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Потеря голландца, как ни странно, никогда не оборачивалась для красно-белых катастрофой. В пяти встречах, которые пропустил Промес, спартаковцы одержали четыре победы и один раз сделали ничью - в гостях с "Краснодаром" (2:2).

"Спартак" в чемпионатах России с Промесом и без него