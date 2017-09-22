Промес и Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что лидер команды Квинси Промес может пропустить матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также под вопросом находится участие в игре и новичка красно-белых полузащитника Педро Роши.
– Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью", – цитирует ТАСС Карреру. – Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей.
Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября в Москве.
ЗЮК
Andrey_Veselov,и внесёт тебе в рот.
16:29
titan2313
Что то странное творится! А Роша где успел сломаться?
16:26
Andrey_Veselov
Какой Ливер, вас Анжи вынесет без Промки!!!
16:20
Platinum1991
- "дискомфорт в икроножной мышце" это очень хороший повод, чтобы ТЕМНИТЬ Спартаку перед важным матчем с Ливерпулем! Смею вас заверить, что никого дискомфрта нет, а есть банальное воспаление ХИТРОСТИ и в Спартаке решили на этом сыграть! С Промесом, как и с Рошей ничего! Можете не волноваться! Игра с Кубанью была сделана и Промес решил отдохнуть! А что жилы рвать перед игрой с Анжи и с Ливерпулем, тоже касается и Роши! Промес пропустит Анжи, но выйдет с Ливерпулем! Очередные спартаковские ХИТРОСТИ перед встречей с Ливерпулем!!! Если Ливерпуль прикроет Промеса, то Спартаку ничего НЕ СВЕТИТ! Кубать не прикрыла и вот вам результат! ПРОиграла Кубань из-за тренерской ошибки и слабой подготовки к матчу! Промеса надо было прикрывать и не давать развернуться! Вина на тренере, что Кубань проиграла и на арбитре Турбине, что свистел в пользу Спартака! Все эти хитрости Спартака перед матчем с Ливерпулем им не помогут! Играть надо, а не проваливать старт сезона, тогда и хитрости эти не нужны будут Спартаку! Голь на выдумку хитра, да только с Ливерпулем она НЕ ПРОКАТИТ!
16:14
NoName
Это небольшой ребус для Юргена от Карреры и не более того.
16:06
Adios Amigos R...
Час от часу не легче...
16:02
Таки да
Каррера решил слить ЛЧ ради Кубка России!
15:56
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Уважаемае редакция! В заголовке написали, что Промес и Роша не помогут! Но делая выводы из интервью Карреры, это не факт! Все больше и больше начинаю убеждаться к вашей принадлежности к желтому цвету...
15:51
Smartboy
Ну без этих игроков голов точно не будет, как и конструктива в атаке. Хотя и с ними ничего не светило. Это команды из разных весовых категорий
15:50
Roov
Надеюсь это деза.
15:48