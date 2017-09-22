Промес и Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что лидер команды Квинси Промес может пропустить матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Также под вопросом находится участие в игре и новичка красно-белых полузащитника Педро Роши.

– Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью", – цитирует ТАСС Карреру. – Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей.

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября в Москве.