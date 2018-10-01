Бердыев рад победе над "Крыльями" в концовке матча

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы в домашнем матче 9-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) отметил, что у его команды есть проблемы.

– Две равные команды, – сказал Бердыев. – Я предполагал, что будет минимум моментов. У нас есть проблемы, но вскрыть оборону было сложновато. Рад победе в концовке.

– Много спорных моментов из-за судейства. Как оцените?

– Мне было плохо видно. Руку я не видел. В моменте с голом показалось, что был офсайд.

– Не были ли желания заменить Устинова?

– Нет. Когда соперник начал играть в четыре защитника, то у него пошли передачи. (Артур Еникеев)​