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Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре


Болельщики "Уфы" признали вратаря Александра Беленова лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. Он набрал 47,2 процента голосов.

Беленов в сентябре провел три матча в чемпионате России, в которых пропустил четыре гола, при этом сыграв на ноль против "Арсенала" (1:0).

Второе место в голосовании занял нападающий Силвестр Игбун (16,3), третье – полузащитник Дмитрий Стоцкий (4,3).

 

Поздравляем Александра Беленова!🔝⚽️ #фкУфа

Публикация от ФК "УФА"/ FC UFA (@ufafc) Окт 13 2017 в 1:03 PDT

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4553-aleksandr-belenov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-sentyabre-po-versii-bolelshchikov

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