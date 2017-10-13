Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре

Болельщики "Уфы" признали вратаря Александра Беленова лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. Он набрал 47,2 процента голосов.

Беленов в сентябре провел три матча в чемпионате России, в которых пропустил четыре гола, при этом сыграв на ноль против "Арсенала" (1:0).

Второе место в голосовании занял нападающий Силвестр Игбун (16,3), третье – полузащитник Дмитрий Стоцкий (4,3).