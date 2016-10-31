Беким Балай: "Ошибка вратаря "Урала"? Моя работа - вынуждать ошибаться голкипера соперника"

Нападающий "Терека" Беким Балай после игры 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1) отметил, что прессинговать соперников и заставлять вратарей ошибаться является его работой. Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букмекеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Как я говорил ранее, не важно, как забиты голы, ногой или головой, – цитирует клубная пресс-служба Балая. – Самое главное, это те три очка, который мы набрали. Матч в Екатеринбурге был важным, и нам удалось вернуться в Грозный с победой.



– В эпизоде с первым голом вам удалось вынудить голкипера соперников ошибиться...

– Это моя работа, я всегда прессингую соперников на чужой половине поля. И вот, наконец, этот прессинг принес свои плоды, в виде гола.

– В одном из эпизодов вы были разочарованы, что Роши не отдал вам передачу, когда вы были в хорошей позиции.

– Это лишь одно мгновение, я понимаю, что в игре очень мало времени для принятия решения, выбор может быть тем или иным. Роши сосредоточился на ударе, самое важное, что результат матча в нашу пользу. Думаю, двух забитых голов для меня вполне достаточно (улыбается).