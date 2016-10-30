От 3,15 до 17,00. Как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек"

Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. Что это было? Фото ФК "Урал"

Букмекеры поставили странные коэффициенты на матч 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4). Причем странными они стали по ходу игры.

До начала встречи прогноз на тотализаторе был следующим: победа "Урала" – 3,15, ничья – 3,05, победа "Терека" – 2,62. При счете 1:0 в пользу екатеринбуржцев по ходу первого тайма букмекеры предлагали на победу "Урала" – 2,5, а на "Терек" – 2,6.

Уже в перерыве при счете 1:1 на победу хозяев поля давали 17,00, а на победу гостей 1,42 при 3,50 на ничью. К 47-й минуте игры коэффициент при том же счете 1:1 немного "выровнялся": победа уральцев - 15,00.

Это уже не первый случай, когда букмекеры сигнализируют о странном характере игры "Урала" и "Терека". Так, например, в августе минувшего года команды сыграли в Екатеринбурге со счетом 3:3, хотя букмекеры были уверены в победе "Терека". Руководители клубов тогда назвали все коэффициенты ложью.

Как раз перед той игрой странным образом исчез с базы на тот момент главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко. В СМИ не исключался вариант, что белорусский специалист отказался участвовать в так называемом договорном матче и таким образом возвращать долг "Тереку" за игру заключительного тура сезона-2014/15, когда уральцы победили в Грозном со счетом 3:1 и спаслись от прямого вылета в ФНЛ. Впоследствии "шмели" остались в РФПЛ благодаря победе в стыковых матчах с "Томью".

Также букмекеры ставили под сомнение честность поединка между "Тереком" и "Уралом" в Грозном 19 марта этого года. Руководители клубов снова назвали "бредом" информацию букмекеров. В итоге встреча закончилась со счетом 1:1.

Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени