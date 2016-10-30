От 3,15 до 17,00. Как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек"

Букмекеры поставили странные коэффициенты на матч 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4). Причем странными они стали по ходу игры.
До начала встречи прогноз на тотализаторе был следующим: победа "Урала" – 3,15, ничья – 3,05, победа "Терека" – 2,62. При счете 1:0 в пользу екатеринбуржцев по ходу первого тайма букмекеры предлагали на победу "Урала" – 2,5, а на "Терек" – 2,6.
Уже в перерыве при счете 1:1 на победу хозяев поля давали 17,00, а на победу гостей 1,42 при 3,50 на ничью. К 47-й минуте игры коэффициент при том же счете 1:1 немного "выровнялся": победа уральцев - 15,00.
Это уже не первый случай, когда букмекеры сигнализируют о странном характере игры "Урала" и "Терека". Так, например, в августе минувшего года команды сыграли в Екатеринбурге со счетом 3:3, хотя букмекеры были уверены в победе "Терека". Руководители клубов тогда назвали все коэффициенты ложью.
Как раз перед той игрой странным образом исчез с базы на тот момент главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко. В СМИ не исключался вариант, что белорусский специалист отказался участвовать в так называемом договорном матче и таким образом возвращать долг "Тереку" за игру заключительного тура сезона-2014/15, когда уральцы победили в Грозном со счетом 3:1 и спаслись от прямого вылета в ФНЛ. Впоследствии "шмели" остались в РФПЛ благодаря победе в стыковых матчах с "Томью".
Также букмекеры ставили под сомнение честность поединка между "Тереком" и "Уралом" в Грозном 19 марта этого года. Руководители клубов снова назвали "бредом" информацию букмекеров. В итоге встреча закончилась со счетом 1:1.
Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени
Жуниньё Пернамбукану
Какие стадионы?! На стадионы в России ходить не надо. Там без нас разберутся.
15:23
никнейм1
s.petr. Как это не бил? Один гол сами закатили.
15:21
alur66
ПОЗОРИЩЕ А НЕ ФУТБОЛ-НО КАК ТЕАТРАЛЬНО РАЗЫГРАЛИ. НЕТ-НЕ ЗРЯ ГОНЧАРЕНКО В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ УРАЛА УБЕЖАЛ. ЕСЛИ ХОТИМ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ФУТБОЛЕ-НАДО ОБЕ КОМАНДЫ ЗА ЭТО ШОУ ОПУСТИТЬ ЛИГОЙ НИЖЕ-А ТО И ДВУМЯ. И после этой фигни РФПЛ призывает нас ходить на стадионы?
15:14
Platinum1991
ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!
15:13
киевлянин4
Это - полный п-ц!!! Необходимо исключить весь российский спорт из международного движения - раз и навсегда!!! Без права пересмотра решения!!! К сожалению - макларен и Ко - правы тысячу раз... Увы... Подобным тварям - уралу и тереку - не место среди спортивносоревнующихся...
15:13
s.petr
Урал ,разве что ,только по своим воротам сам не бил , а так получается позор какой то .
15:01
DENsid
Прошлогодний должок ?!?!
14:33
Жуниньё Пернамбукану
ПОЗОР Уралу и всей нашей гнилой чиновничьей конструкции футбольного и всего остального хозяйства. Браво, Гончаренко!
14:33
Снежик
Пишите "например", но приводите случаи, когда букмекерские предположения не оправдали себя. Так что и 3-3 и 1-1 никакие не "например"
14:30
Жуниньё Пернамбукану
Уральцы, вам не стыдно, что вас такой цирк-шапито в городе??? Вам за себя не обидно? Вы билеты и абонементы на матчи гришкиного клубца зачем покупаете? Вам деньги гришаня вернёт?! По идее, он должен с вами заделиться с жирного навара у букмекеров)))))
14:28