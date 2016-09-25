Балай - в нападении "Терека" на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Терека" на игру 8-го тура с тульским "Арсеналом". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Городов, Уциев (К), Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Лебеденко, Митришев, Грозав, Иванов, Балай.
Запасные: Годзюр, Родолфу, Мохаммади, Мирзов, Магомадов, Торже, Роши, Мбенг, Садаев.
Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
Стал известен стартовый состав "Терека" на игру 8-го тура с "Арсеналом". "Терек": Городов, Уциев (К), Анхель, Семенов, Плиев, Пирис, Лебеденко, Митришев, Грозав, Иванов, Балай. Запасные: Годзюр, Родолфо, Мохаммади, Мирзов, Магомадов, Торже, Роши, Мбенг, Садаев. #Terek #Терек #АрсеналТерек
Фото опубликовано FC "Terek" Grozny (@fcterekgrozny) Сен 25 2016 в 3:29 PDT
Трансляция матча "Арсенал" – "Терек"