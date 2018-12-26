Бакаев назвал Кононова идеальным тренером для "Спартака"

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев считает, что Олег Кононов является идеальным кандидатом на пост главного тренера "Спартака". 22-летний игрок в августе на правах аренды перешел в тульский клуб из стана красно-белых на правах аренды.

- Кононов взял меня в тульский "Арсенал", поверил в меня и открыл российскому футболу, - цитриует ТАСС Бакаева. - Кроме футбола ему ничего неинтересно, его философия подходит "Спартаку". Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он идеальный тренер для "Спартака".

Вернуться в "Спартак" я собираюсь после того, как закончится контракт с "Арсеналом", а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам - и к "Арсеналу", и к "Спартаку", от них зависит, где я буду. От меня - только то, как я буду играть и проявлять себя.