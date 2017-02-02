14:48 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Астемир Гордюшенко: "После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак"

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Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" выразил сомнение в том, что защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев может перейти в "Спартак". По его словам, воспитаннику армейцев сложно сделать такой шаг.

– Вам нравится, как складывается карьера у Вячеслава Караваева?

– Считаю, он сейчас на хорошем счету в "Спарте" – ведущем чешском клубе. Да, у него здесь не получилось, но Вячеслав играет в Лиге Европы. Все у него нормально.

– В прессе пишут, что Караваева хочет купить "Спартак". Вы его поймете, если он перейдет в красно-белый клуб?

– Он же воспитанник ЦСКА. Вряд ли перейдет в "Спартак". К тому же он и в Чехии себя, как говорится, неплохо чувствует. Мне что-то не верится в этот трансфер.

– А у вас есть принципиальная позиция: в "Спартаке" никогда играть не буду?

– После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гордюшенко

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Излучение Промкооперации и Пищев

- Рабинович, говорят вы вступили в партию? - (испуганно оглядываясь и осматривая подошвы) Где??

17:43 2 февраля

xaris

Честно, А кто это? Он играл в основе ЦСКА?

17:08 2 февраля

sb1006

Всё зависит от полноты налитого стакана.

16:17 2 февраля

П_о_в_а_р

Кто все эти люди, намылившиеся в Великий Спартак?

15:43 2 февраля

merniloskut

Отбросы Канюшни на... никому не упали!

15:39 2 февраля

Петя

Гордюшенко, а кто тебе сказал, что тебя позовет Спартак! Крестьян там не нужно, к тому же туповатых!

14:59 2 февраля

баламошка

Он уже перешёл в Спартак.

14:58 2 февраля

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