Астемир Гордюшенко: "После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" выразил сомнение в том, что защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев может перейти в "Спартак". По его словам, воспитаннику армейцев сложно сделать такой шаг.
– Вам нравится, как складывается карьера у Вячеслава Караваева?
– Считаю, он сейчас на хорошем счету в "Спарте" – ведущем чешском клубе. Да, у него здесь не получилось, но Вячеслав играет в Лиге Европы. Все у него нормально.
– В прессе пишут, что Караваева хочет купить "Спартак". Вы его поймете, если он перейдет в красно-белый клуб?
– Он же воспитанник ЦСКА. Вряд ли перейдет в "Спартак". К тому же он и в Чехии себя, как говорится, неплохо чувствует. Мне что-то не верится в этот трансфер.
– А у вас есть принципиальная позиция: в "Спартаке" никогда играть не буду?
– После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Излучение Промкооперации и Пищев
- Рабинович, говорят вы вступили в партию? - (испуганно оглядываясь и осматривая подошвы) Где??
17:43 2 февраля
xaris
Честно, А кто это? Он играл в основе ЦСКА?
17:08 2 февраля
sb1006
Всё зависит от полноты налитого стакана.
16:17 2 февраля
П_о_в_а_р
Кто все эти люди, намылившиеся в Великий Спартак?
15:43 2 февраля
merniloskut
Отбросы Канюшни на... никому не упали!
15:39 2 февраля
Петя
Гордюшенко, а кто тебе сказал, что тебя позовет Спартак! Крестьян там не нужно, к тому же туповатых!
14:59 2 февраля
баламошка
Он уже перешёл в Спартак.
14:58 2 февраля