Астемир Гордюшенко: "После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в интервью "СЭ" выразил сомнение в том, что защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев может перейти в "Спартак". По его словам, воспитаннику армейцев сложно сделать такой шаг.

– Вам нравится, как складывается карьера у Вячеслава Караваева?

– Считаю, он сейчас на хорошем счету в "Спарте" – ведущем чешском клубе. Да, у него здесь не получилось, но Вячеслав играет в Лиге Европы. Все у него нормально.

– В прессе пишут, что Караваева хочет купить "Спартак". Вы его поймете, если он перейдет в красно-белый клуб?

– Он же воспитанник ЦСКА. Вряд ли перейдет в "Спартак". К тому же он и в Чехии себя, как говорится, неплохо чувствует. Мне что-то не верится в этот трансфер.

– А у вас есть принципиальная позиция: в "Спартаке" никогда играть не буду?

– После ЦСКА я, наверное, уже не смогу играть за "Спартак". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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