Аслан Дудиев: "Те, кто остался в "Томи", продолжают играть за виртуальные деньги"

Полузащитник "Анжи" Аслан Дудиев заявил, что расторг контракт с "Томью", простив клубу три зарплаты. Футболист надеется, что клуб не обманет, и выплатит деньги, как и обещал. В составе "Томи" 26-летний полузащитник провел 8 матчей и отдал одну передачу.

– До перехода в "Анжи" вы поиграли в "Мордовии" и "Томи". Эти клубы в 2016 году чаще упоминались в связи с финансовыми проблемами.

– Не понимаю, что происходит с нашим футболом, – сказал Дудиев. – Вроде бы клубы премьер-лиги, а испытывают серьезные трудности. Понятно, что в стране кризис, но ведь другие как-то умудряются работать и функционировать нормально. К сожалению, моя история не из приятных.

– Расскажите?

– После вылета "Мордовии" в прошлом сезоне позвонили из Томска. Мол, давай к нам. Были и другие предложения, но "Томь" звала очень настойчиво. Вот и согласился. Тем более, никогда там не было таких проблем. Контракт подписал в июне, а денег до сих пор не увидел.

– Что говорили в клубе?

– Заплатим завтра, через неделю, скоро. Как показало время, одни пустые обещания. Мне искренне жаль тех, кто остался в "Томи". Они продолжают играть за виртуальные деньги. Ладно еще мы, кто разорвал контракт и нашел новое место работы. А как быть им?

– Как обстоят дела на сегодня?

– На днях звонил генеральный директор Киселев. Сказал, что клуб хочет погасить долги до 23 февраля, чтобы им открыли заявку. Даже не знаю, стоит верить или нет, сколько уже было таких обещаний. Мы даже отказались от компенсаций за разрыв контракта, пошли навстречу "Томи".

– Большую сумму простили?

– Три зарплаты. Но если и сейчас нас обманут, то не представляю, кому еще можно будет верить в будущем.

Полное интервью Аслана Дудиева