16:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Асильдаров в третий раз перешел в "Анжи"

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Нападающий Шамиль Асильдаров подписал контракт с "Анжи". Срок соглашения рассчитан на один год. 33-летний форвард в третий раз перешел в махачкалинский клуб.

– Я рад своему возвращению в "Анжи", – приводит официальный сайт "Анжи" слова Асильдарова. – Когда поступило это предложение, не раздумывая ответил согласием. "Анжи" для меня родной клуб, цвета которого уже защищал, и приложу максимум своих усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас новый Президент, главный тренер, новая команда. Все мы люди с амбициями, и в каждом матчем мы будем стараться играть на победу.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/asil_darov_vernulsja_v_anji160217/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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доктор Фишер

Значит, Сирхаев с Будуновым тоже заявятся за абреков.

16:27

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