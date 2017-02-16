Асильдаров в третий раз перешел в "Анжи"

Нападающий Шамиль Асильдаров подписал контракт с "Анжи". Срок соглашения рассчитан на один год. 33-летний форвард в третий раз перешел в махачкалинский клуб.

– Я рад своему возвращению в "Анжи", – приводит официальный сайт "Анжи" слова Асильдарова. – Когда поступило это предложение, не раздумывая ответил согласием. "Анжи" для меня родной клуб, цвета которого уже защищал, и приложу максимум своих усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас новый Президент, главный тренер, новая команда. Все мы люди с амбициями, и в каждом матчем мы будем стараться играть на победу.