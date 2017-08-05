Артур Нигматуллин: "Ругался ли Гаджиев? Не хвалил точно"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин рассказал, что главный тренер команды Гаджи Гаджиев долго держал игроков в раздевалке, потому что по горячим следам разбирал матч 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:3). Голкипер также добавил, что мог по-другому сыграть в эпизоде с третьим пропущенным мячом, когда бразилец Вандерсон перекинул мяч через него.

– Команда долго находилось в раздевалке. Что Гаджиев вам говорил? – вопрос Нигматуллину.

– Разбирали моменты игры по горячим следам.

– Тренер ругался?

– Ну как сказать… Не хвалил точно. Вы сами все видели.

– Команда не может забить на протяжении четырех матчей. Что происходит?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Мы стараемся двигаться дальше.

– В первом тайме с "Динамо" играли неплохо, но во втором провалились. В чем причина?

– Самое главное, что мы не можем забить… А побеждает всегда та команда, которая забивает, вот и все.

– Довольны своей игрой?

– Конечно, нет, я же три мяча пропустил.

– Как считаете, в моменте с третьим голом могли сыграть по-другому?

– Вполне возможно, что мог сыграть по-другому. Может, не стоило так далеко выходить из ворот. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" - "Амкар"