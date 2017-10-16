Артур Нигматуллин: "Перерыв на матчи сборных всем клубам не идет на пользу"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после матча 13-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:0) отметил, что команда одержала бы победу, если бы реализовала хотя бы один из имевшихся моментов. Голкипер подчеркнул, что минувший перерыв на игры национальных команд помешал пермякам.

– Непростая игра, готовились к борьбе, единоборствам, но нужно было использовать свои моменты, – сказал в эфире программы "8-16" Нигматуллин. – Если бы удалось забить, думаю, мы бы взяли три очка.

Перерыв на матчи сборных? Он всем командам не идет на пользу. Слишком долгий перерыв, 16 ней, а хочется играть, только вкатился в сезон. Этот перерыв был не вовремя.

Трансляция матча "Амкар" – "Тосно" //

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