Артур Нигматуллин: "Перерыв на матчи сборных всем клубам не идет на пользу"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после матча 13-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:0) отметил, что команда одержала бы победу, если бы реализовала хотя бы один из имевшихся моментов. Голкипер подчеркнул, что минувший перерыв на игры национальных команд помешал пермякам.
– Непростая игра, готовились к борьбе, единоборствам, но нужно было использовать свои моменты, – сказал в эфире программы "8-16" Нигматуллин. – Если бы удалось забить, думаю, мы бы взяли три очка.
Перерыв на матчи сборных? Он всем командам не идет на пользу. Слишком долгий перерыв, 16 ней, а хочется играть, только вкатился в сезон. Этот перерыв был не вовремя.
Трансляция матча "Амкар" – "Тосно" //
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cozakovsergei
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21:41
sb1006
Перерыв на матчи сборных? Он всем командам не идет на пользу. /// Ты это расскажи тем командам, которые одержали победы после перерыва.
21:17