Артур Григорьянц: "Состав КДК утвержден, руководителей органов МВД в нем нет"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц опроверг информацию, согласно которой в состав КДК приглашены сотрудники МВД. Сегодня о такой возможности сообщил Телеграм-канал "Мутко против". По версии источника это сделано потому, что у руководителей органов внутренних дел имеется более широкий арсенал для наказания провинившихся футбольных хулиганов.

– В соответствии с дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза, состав Контрольно-дисциплинарного комитета утверждается только исполкомом РФС, – сказал Григорьянц корреспонденту "СЭ". – На сегодняшний день состав КДК утвержден, комитет работает в соответствии с дисциплинарным регламентом, а что касается новых или старых кандидатур – это решает только исполком. (Андрей Сизякин)