Артем Ребров: "Рыжиков – пример для многих, ничего страшного в концовке не было"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после матча 17-го тура премьер-лиги с "Рубином" (2:1) подчеркнул, что лидерство красно-белых в турнирной таблице пока ничего не значит. По словам вратаря, самый сложный отрезок сезона еще впереди. Он также выразил уверенность в том, что голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков не хотел нанести ему травму в концовке встречи.

"Сами видите, Серега убирает ногу! Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих, Сергей Рыжиков – топ. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики. Еще ничего не решено, самое сложное впереди, подготовка на сборах и весенняя "бойня" в чемпионате. Но уже сейчас видно, что эти ребята могут вырывать подобные игры. Важно ценить и сохранить то, что сейчас мы все имеем. Также с нами всегда наша торсида, которая гонит нас вперед. И даже сегодня, несмотря на пропущенный гол, вы гнали нас вперед и благодаря этому мы смогли сломить соперника. Спасибо всем вам за ваши эмоции и поддержку. Всем нам очень бы хотелось поблагодарить работников нашего стадиона за подготовку газона к сегодняшнему матчу. Несмотря на погоду, поле было просто шикарно подготовлено. Спасибо всем причастным и низкий поклон. Ну а мы уходим на заслуженный отдых, чтобы с новыми силами приступить к подготовке. До встречи на стадионах", – написал на своей странице в Instagram Рыжиков.