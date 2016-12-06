Артем Ребров: "Рыжиков – пример для многих, ничего страшного в концовке не было"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после матча 17-го тура премьер-лиги с "Рубином" (2:1) подчеркнул, что лидерство красно-белых в турнирной таблице пока ничего не значит. По словам вратаря, самый сложный отрезок сезона еще впереди. Он также выразил уверенность в том, что голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков не хотел нанести ему травму в концовке встречи.
"Сами видите, Серега убирает ногу! Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих, Сергей Рыжиков – топ. А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики. Еще ничего не решено, самое сложное впереди, подготовка на сборах и весенняя "бойня" в чемпионате. Но уже сейчас видно, что эти ребята могут вырывать подобные игры. Важно ценить и сохранить то, что сейчас мы все имеем. Также с нами всегда наша торсида, которая гонит нас вперед. И даже сегодня, несмотря на пропущенный гол, вы гнали нас вперед, и благодаря этому мы смогли сломить соперника. Спасибо всем вам за ваши эмоции и поддержку. Всем нам очень хотелось бы поблагодарить работников нашего стадиона за подготовку газона к сегодняшнему матчу. Несмотря на погоду, поле было просто шикарно подготовлено. Спасибо всем причастным и низкий поклон. Ну а мы уходим на заслуженный отдых, чтобы с новыми силами приступить к подготовке. До встречи на стадионах", – написал на своей странице в Instagram Ребров.
Сами видите, Серега убирает ногу! Ничего страшного в этом моменте не было, все хотели победить! Да и не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадости в жизни или на футбольном поле. Пример для многих, Сергей Рыжиков🔝 А я очень рад, что вокруг меня играют настоящие мужики. Ещё ничего не решено, самое сложное впереди, подготовка на сборах и весенняя "бойня" в чемпионате. Но уже сейчас видно, что эти ребята могут вырывать подобные игры. Важно ценить и сохранить то, что сейчас мы все имеем. 👊🏻👊🏻👊🏻 Также с нами всегда наша 🔴⚪️торсида, которая гонит нас вперед. И даже сегодня, несмотря на пропущенный гол, вы гнали нас вперёд и благодаря этому мы смогли сломить соперника. Спасибо всем вам за ваши эмоции и поддержку 👏🏻👏🏻👏🏻 Всем нам очень бы хотелось поблагодарить работников @otkritiearena_official за подготовку газона к сегодняшнему матчу. Несмотря на погоду, поле было просто шикарно подготовлено. Спасибо всем причастным и низкий поклон 🌨❄️💨🌧 Ну а мы уходим на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых, чтобы с новыми силами приступить к подготовке. До встречи на стадионах 🔴⚪️✌🏻️✌🏻️✌🏻️ #ребров32 #спартакрубин #победа#открытиеарена
RobertH
tigana.1982,уважаю твое мнение,но мне кажется,что уж больно удар был резким,и вратарь немного пошел вправо,на правую ногу и переложиться уже не мог физически.Как правило,Сергей такие плюхи ловит в руки.А классическим примером по данному эпизоду может Ренат Дасаев,вратарь замечательный,но у него была такая черта,-он мог спокойно проводить взглядом мяч,который вообще -то можно было потащить,даже не сильно прыгая,а через пару минут он вынимал из девятины чистой такое,что не вынимал никто.
11:14 6 декабря
tigana.1982
Есть у Рыжикова одна нехорошая черта. Когда он не угадывает направление удара то останавливается как вкопанный. Вот и вчера. Рикошет был небольшой, мяч траекторию изменил не сильно. Однако Рыжиков даже не попытался переложиться и отбить мяч.
10:50 6 декабря
Ж и в о й
Рыжиков, Ребров - какая разница! Главное, в Инстаграме отметились)
09:17 6 декабря
AESt_SM
Судя по фото как-то не видно. что Рыжиков убирает ногу...))
08:49 6 декабря
strokovrfpl
...До встречи на стадионах", – написал на своей странице в Instagram Рыжиков. Так кто написал то? Рыжиков или Ребров?
08:48 6 декабря
cvetal
Не Рыжиков написал в Instagram, а Ребров!
08:46 6 декабря