Артем Ребров: "Кутепов и Зобнин могли бы уехать в Европу"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что его одноклубники хавбек Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов могли бы продолжить карьеру в Европе.

- Хотелось, чтобы в Европу все-таки уехал Федя Смолов, - приводит слова Реброва издание "Большой спорт". - А также Илья Кутепов и Рома Зобнин. Тем более такая информация уже появлялась. Для "Спартака", конечно, это будет потеря, но для самих ребят, для их профессионального роста, – только на пользу. Кутепову, на мой взгляд, подошла бы Италия, Зобнину – та же Италия или Испания.

"Спартак" занимает 3-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 14 очков.

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