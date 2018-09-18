16:57 | Футбол — РПЛ

Артем Ребров: "Кутепов и Зобнин могли бы уехать в Европу"

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Голкипер "Спартака"  Артем Ребров заявил, что его одноклубники хавбек Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов могли бы продолжить карьеру в Европе. 

Хотелось, чтобы в Европу все-таки уехал Федя Смолов, - приводит слова Реброва издание "Большой спорт". - А также Илья Кутепов и Рома Зобнин. Тем более такая информация уже появлялась. Для "Спартака", конечно, это будет потеря, но для самих ребят, для их профессионального роста, – только на пользу. Кутепову, на мой взгляд, подошла бы Италия, Зобнину – та же Италия или Испания.

"Спартак" занимает 3-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 14 очков. 

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http://www.bolshoisport.ru/articles/artem-rebrov-o-sparringe-s-van-bastenom-i-zarplatah-molodyh-igrokov

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