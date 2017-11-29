Артем Ребров: "Хочу играть, но полностью доверяю Каррере"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал об отношении к главному тренеру Массимо Каррере. В последних встречах голкипер остается на скамье запасных, так как итальянский специалист предпочтение отдает Александру Селихову.

– Тренер – это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить, – цитирует "Комсомольская правда" Реброва. – Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому, даже когда после "Зенита" я перестал играть, я успокоил людей: "Он так решает. Он тренер". Понятно, я хочу играть. Но в то же время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там 20 с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причем единственно правильное – он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять.

Когда в команде появился Селихов, мне достаточно было взгляда Карреры. Он просто подошел и спросил: "Ты как? Ты готов? Ты в порядке?" Я улыбнулся: "Все нормально". Все. Больше мы это не обсуждали. Я взрослый человек, я понимаю, что берут хорошего, перспективного парня, у которого отличное будущее. А дальше конкуренция, и все нужно доказывать. И мне в том числе. Ну что ж, не в первый раз. Я был капитаном команды при Аленичеве. Потом в том же Питере – чтоб ему! – мы проиграли и в ворота встал Песьяков. И тот сезон чемпионский, я знаю, не должен был начинать первым номером. Потому что Песьяков по окончании сезона здорово отыграл, и заслужил место в составе. Но он получил травму, и основным вратарем стал я. Теперь новая конкуренция.