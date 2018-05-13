Артем Ребров: "Если бы отбил пенальти, может, не проиграли бы"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после поражения от "Динамо" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что сезон получился для его команды неудачным. Красно-белые по итогам последнего тура упустили вторую строчку, дающую право прямого попадания в группу Лиги чемпионов.

– Сезон получился неудачный и хотел бы сказать спасибо болельщикам, что сегодня пришли на стадион, но мы, к сожалению, не смогли их порадовать, – сказал Ребров.

– Нет ли неправильности в действиях болельщиков, которые на протяжении второй части сезона поддерживают Карреру, но не игроков?

– Я не обращаю внимания, что кричат болельщики. Я нахожусь в воротах. Думаю, они поддерживают всю команду и никого не выделяют. Даже сегодня в конце матча они гнали нас вперед.

– В конце игры был эпизод с Ташаевым. Это рабочий момент?

– Это эмоции. Ничего такого.

– Когда выходили на игру, эмоции били через край или были спокойны?

– Какие-то эмоции есть, ты переживаешь. Когда выходишь, и команда не выигрывает – это не доставляет удовольствия. Я спокойно готовился, понимал, что это важная игра. Если бы отбил пенальти, может, не проиграли бы.

– Вы почти достали мяч.

– Почти не считается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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