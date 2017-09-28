Артем Ребров: "Еще повоюем"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров поблагодарил болельщиков за беспокойство. Вратарь получил повреждение колена в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) и был заменен на Александра Селихова.

Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.

"Еще повоюем. Всем спасибо за беспокойство, все хорошо", - написал Ребров в Инстаграме.