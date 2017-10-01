Артем Ребров: "Дикань приносит удачу "Спартаку"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что бывший вратарь красно-белых Андрей Дикань приносит удачу комаде. Оба спортсмена находились в субботу на трибунах "Открытие Арены".

"Дикий приносит удачу. С победой", - написал Ребров в Инстаграме под совместной фотографией с Диканем и своей женой Екатериной.

Напомним, Ребров пропускал игру из-за повреждения колена, полученного в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Дикань выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год.