Артем Фидлер: "Урал" - в Лиге Европы? Раз губернатор сказал – будем стремиться"

Капитан "Урала" Артем Фидлер считает, что его команде по силам оказаться в еврокубках. После 13 матчей в премьер-лиге "Урал" занимает шестое место в турнирной таблице.

– Когда ты поднимаешься высоко, главное – оттуда не упасть. Нам нужно закрепиться и держаться за шестое место, – цитирует ЕАН Фидлера. – Нашей команде по силам выйти в еврокубки. Нужно лишь немного везения.

Поздравили Ильина с первым голом в сезоне. Мы дружный коллектив. Друг друга поддерживаем. Видел, как Вова много тренируется и остается после тренировок. Дай Бог Володе стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Лига Европы? Раз губернатор сказал – будем стремиться. Конечно, тяжело будет. Евгений Владимирович Куйвашев слов на ветер не бросает, и я буду стараться выполнить его поручение.