23:34 | Футбол — РПЛ

Артем Дзюба: "Если бы не лимит, играл бы габонский вундеркинд"

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Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба признался, что положительно относится к лимиту на легионеров в России. В настоящее время на поле в составе клуба премьер-лиги могут одновременно находиться не более шести иностранцев.

Я однозначно за лимит, - приводит слова Дзюбы Eurosport. - Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 млн долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей. И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили.

В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за "Зенит", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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https://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2018-2019/story_sto7065080.shtml

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