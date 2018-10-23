"Арсенал" выдаст расторгнувшему контракт Сикоеву зарплату только за три месяца

"Арсенал" сообщил, что нападающий Асланбек Сикоев после расторжения контракта с клубом получит зарплату только за три месяца. Ранее Палата по разрешению споров РФС обязала "Арсенал" выплатить Сикоеву компенсацию за досрочное расторжение трудового договора, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы.

"Действие контракта с нападающим Асланбеком Сикоевым прекращено по инициативе игрока. ПФК "Арсенал" на основании соответствующего пункта дополнительного соглашения договора выплатит футболисту заработную плату за 3 месяца, после чего контракт считается расторгнутым.

Игрок же, обращаясь в палату по разрешению споров РФС, настаивал на выплате полной суммы до конца контракта, срок действия которого истекал через 19 месяцев. Однако это требование футболиста было отклонено", - приводит "РИА Новости" заявление "Арсенала".