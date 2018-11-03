"Арсенал" - о поражении от "Локо": "Соперник мастерски воспользовался нашими ошибками"

"Арсенал" уступил "Локомотиву" в матче 13-го тура РПЛ (1:3). Тульский клуб с 14-ю очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
- Матч завершен! К сожалению, сегодня не удалось взять очки. "Локомотив" мастерски воспользовался нашими ошибками, а мы этого сделать не смогли, - сообщается в официальном Твиттере "Арсенала".
Матч завершен! К сожалению, сегодня не удалось взять очки. "Локомотив" мастерски воспользовался нашими ошибка, а мы этого сделать не смогли. Но не стоит опускать руки. Впереди сложный и важный матч против "Анжи". Ждем Вас 9 ноября на Центральном стадионе "Арсенал". pic.twitter.com/oHjjmBT2xs– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 ноября 2018 г.
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