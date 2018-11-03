15:57 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - о поражении от "Локо": "Соперник мастерски воспользовался нашими ошибками"

Обсудить
0

"Арсенал" уступил "Локомотиву" в матче 13-го тура РПЛ (1:3). Тульский клуб с 14-ю очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

- Матч завершен! К сожалению, сегодня не удалось взять очки. "Локомотив" мастерски воспользовался нашими ошибками, а мы этого сделать не смогли, - сообщается в официальном Твиттере "Арсенала".

Локомотив - Арсенал Т

Все о чемпионате России - здесь

 
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...