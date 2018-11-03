"Арсенал" - о поражении от "Локо": "Соперник мастерски воспользовался нашими ошибками"

Матч завершен! К сожалению, сегодня не удалось взять очки. "Локомотив" мастерски воспользовался нашими ошибка, а мы этого сделать не смогли. Но не стоит опускать руки. Впереди сложный и важный матч против "Анжи". Ждем Вас 9 ноября на Центральном стадионе "Арсенал". pic.twitter.com/oHjjmBT2xs