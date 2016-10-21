"Арсенал" не смог победить оставшиеся вдесятером "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с тульским "Арсеналом" в матче 11-го тура чемпионата России – 1:1. Голами с пенальти отметились Йоан Молло и Браун Форбс. Самарская команда весь второй тайм провела вдесятером после удаления Евгения Башкирова за игру рукой на линии своих ворот. Стоит отметить, что "Арсенал" забил свой первый пенальти в премьер-лиге, до этого все четыре попытки были неудачными.

Команда Сергея Кирьякова в четвертый раз подряд сыграла вничью, набрала 9 очков и вышла на 13-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов", в активе которых одна победа в чемпионате, набрали 7 очков и остались на последнем месте. В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле примут "Урал", а "Арсенал" – "Уфу".

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Арсенал" (Тула) – 1:1 (1:1)

Голы: Молло, 36 - с пенальти (1:0). Форбс, 44 - с пенальти (1:1).

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Концедалов, Надсон, Божин, Ятченко, Башкиров, Паскуато, Родич (Бато, 84), Молло, Корниленко.

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Вергара, Беляев, Горбатюк, Тесак, Бурмистров, Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Форбс (Горбанец, 76), Мухаметшин.

Предупреждения: Надсон, 65. Вергара, 66. Корниленко, 75.

Удаление: Башкиров, 44 (лишение соперника явной возможности забить гол).

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Чельцов (Москва), Богач (Люберцы).

21 октября. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Арсенал"