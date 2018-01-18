"Арсенал" может перехватить Максимовича у "Спартака"

"Арсенал" может перехватить у "Спартака" защитника "Наполи" Николу Максимовича, информирует talksport.com. Отмечается, что лондонский клуб нуждается в игроке его амплуа и может сделать свое контрпредложение.
Однако красно-белые близки к окончательной договоренности по приобретению 26-летнего серба, и сторонам остается лишь уладить стоимость. Сам футболист также заинтересован в переходе в московский клуб. Напомним, что по информации "СЭ", Максимович перейдет в "Спартак" на правах аренды за 2 миллиона евро.
В текущем сезоне защитник редко выходит на поле: он провел лишь 4 матча во всех турнирах. Сайт transfermarkt.de оценивает 193-сантиметрового сербского футболиста в 10 миллионов евро.
Drek
Неужели С-Э замутил Сагу -3..хоть народ повеселят. К нам поедут либо очень молодые, не игравшие за сборные на турнирах, либо ненужный шлак, за приличные деньги.Остальные пристроятся в Англии,Испании,Франции,Германии идаже в Португалию. Бразильцев приличных, после Вагнера Лава и компании, только Украина покупает. А с этим сербом, если он даже не смотрел матч с Ливером, Арсенал Венгера более заманчив.
00:50
ЗЗ+
и сторонам остается лишь уладить стоимость// Ну да, такая малость :))) По Вериссимо тоже оставалось только "уладить стоимость".
22:42 18 января