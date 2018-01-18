"Арсенал" может перехватить Максимовича у "Спартака"

"Арсенал" может перехватить у "Спартака" защитника "Наполи" Николу Максимовича, информирует talksport.com. Отмечается, что лондонский клуб нуждается в игроке его амплуа и может сделать свое контрпредложение.

Однако красно-белые близки к окончательной договоренности по приобретению 26-летнего серба, и сторонам остается лишь уладить стоимость. Сам футболист также заинтересован в переходе в московский клуб. Напомним, что по информации "СЭ", Максимович перейдет в "Спартак" на правах аренды за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник редко выходит на поле: он провел лишь 4 матча во всех турнирах. Сайт transfermarkt.de оценивает 193-сантиметрового сербского футболиста в 10 миллионов евро.

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