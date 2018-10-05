"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ (1:1). В составе гостей отличился нападающий Силвестр Игбун, забивший после передачи хавбека Азера Алиева.

У хозяев забитым мячом отметился полузащитник Георгий Костадинов, голевой пас на счету хавбека Сергея Ткачева.

После десяти туров "Арсенал" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 10 очков, "Уфа" располагается на 13-й строчке с 9 очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Игбун, 45+2 (0:1). Костадинов, 70 (1:1).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Кадири Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Бакаев (Мирзов, 80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Сысуев (Засеев, 55), Тилль (Пауревич, 84), Кротов (Алиев, 45), Игбун.

Предупреждения: Сысуев, 19. Карп, 90+4.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

5 октября. Тула. Стадион "Арсенал".

Все о чемпионате России - здесь