Арнор Сигурдссон - о переходе в ЦСКА: "Я оказался в команде мирового уровня"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что счастлив оказаться в армейском клубе. 19-летний исландец присоединился к красно-синим 31 августа 2018 года, подписав пятилетний контракт.

- Я оказался в команде мирового уровня, - сказал Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе. - Понял это сразу, как начал тренироваться. На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь.

Знал ли я кого-нибудь раньше? Я играл за армейцев на приставке в ФИФА. Вот и выучил некоторые фамилии.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 12 очков.

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