20:55 | Футбол — РПЛ

Арнор Сигурдссон - о переходе в ЦСКА: "Я оказался в команде мирового уровня"

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Полузащитник ЦСКА  Арнор Сигурдссон заявил, что счастлив оказаться в армейском клубе. 19-летний исландец присоединился к красно-синим 31 августа 2018 года, подписав пятилетний контракт.

- Я оказался в команде мирового уровня, - сказал Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе. - Понял это сразу, как начал тренироваться. На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь. 

Знал ли я кого-нибудь раньше? Я играл за армейцев на приставке в ФИФА. Вот и выучил некоторые фамилии. 

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 12 очков. 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=rVfTat1z7nY

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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