Ари забил первые голы под российским флагом

Нападающий "Краснодара" Ари, летом сменивший гражданство, забил первые голы в статусе российского футболиста. Форвард прервал безголевую серию, затянувшуюся более чем на год. В последний раз он отличался в 21 июля 2017 года в матче против ЦСКА, будучи игроком "Локомотива".

32-летний форвард вернулся в пятерку лучших бомбардиров "Краснодара" в премьер-лиге, обогнав Юру Мовсисяна. На счету экс-бразильца 24 гола в 79 матчах. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры "Краснодара" в чемпионатах России

Игрок Сезоны Матчи Голы Федор Смолов 2015-2018 75 53 Вандерсон 2012-2017 117 38 Жоаузинью 2011-2018 177 28 Ари 2013-2016, 2018-н.в. 79 24 Павел Мамаев 2013-н.в. 110 24 Юра Мовсисян 2011-2012 50 23 Маурисио Перейра 2013-н.в. 133 20

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