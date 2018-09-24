20:25 | Футбол — РПЛ

Ари забил первые голы под российским флагом

Обсудить
0

Нападающий "Краснодара" Ари, летом сменивший гражданство, забил первые голы в статусе российского футболиста. Форвард прервал безголевую серию, затянувшуюся более чем на год. В последний раз он отличался в 21 июля 2017 года в матче против ЦСКА, будучи игроком "Локомотива".

32-летний форвард вернулся в пятерку лучших бомбардиров "Краснодара" в премьер-лиге, обогнав Юру Мовсисяна. На счету экс-бразильца 24 гола в 79 матчах. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры "Краснодара" в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Федор Смолов

2015-2018

75

53

Вандерсон

2012-2017

117

38

Жоаузинью

2011-2018

177

28

Ари

2013-2016, 2018-н.в.

79

24

Павел Мамаев

2013-н.в.

110

24

Юра Мовсисян

2011-2012

50

23

Маурисио Перейра

2013-н.в.

133

20

Все о чемпионате России - здесь.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локо", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...