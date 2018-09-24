Ари забил первые голы под российским флагом

Нападающий "Краснодара" Ари, летом сменивший гражданство, забил первые голы в статусе российского футболиста. Форвард прервал безголевую серию, затянувшуюся более чем на год. В последний раз он отличался в 21 июля 2017 года в матче против ЦСКА, будучи игроком "Локомотива".
32-летний форвард вернулся в пятерку лучших бомбардиров "Краснодара" в премьер-лиге, обогнав Юру Мовсисяна. На счету экс-бразильца 24 гола в 79 матчах. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры "Краснодара" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
2015-2018
|
75
|
53
|
Вандерсон
|
2012-2017
|
117
|
38
|
Жоаузинью
|
2011-2018
|
177
|
28
|
Ари
|
2013-2016, 2018-н.в.
|
79
|
24
|
Павел Мамаев
|
2013-н.в.
|
110
|
24
|
Юра Мовсисян
|
2011-2012
|
50
|
23
|
Маурисио Перейра
|
2013-н.в.
|
133
|
20
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